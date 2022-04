l "Campo Roma", storico centro sportivo della Romulea nel quartiere San Giovanni, questa sera è la location della "Notte delle finali" della Lega Calcio a 8. Nella Supercoppa si sfideranno la squadra di Totti e la Lazio. All'arrivo al campo, Francesco Totti è stato immediatamente circondato dai cronisti presenti per alcune domande:



Che emozione è tornare a casa?

"Mica è casa mia questa...(ride, ndr). A scuola, ci passavo dai..."



Quando torni all'Olimpico c'è un'ovazione ogni volta

"Sono emozioni uniche ed è qualcosa che nessuno può togliere. Quando vedi tanta gente passionale fa sempre piacere"



Ormai sei all'Olimpico sempre, il ritorno è vicino?

"Sono all'Olimpico perché sono tifoso della Roma, nient'altro"



"E' probabile ma non sicuro" ha detto Malagò

"Sì? E' tanto che non lo sento...può darsi pure che vado a Leicester"



La Roma arriverà in finale di Conference secondo te?

"Ormai ci siamo, manca un passo. Speriamo di centrare questo obiettivo"



Mourinho è l'allenatore giusto?

"Vuoi discutere Mourinho? (ridendo, ndr)"



Lo scudetto chi lo vince?

"Per me l'Inter"



Un consiglio a Zaniolo?

"Zaniolo deve crescere, con tranquillità e serenità come ho sempre detto. Poi le cose vengono da sole"



Pellegrini?

"Ho sempre detto che era il capitano del futuro, perciò sono contento che si sia ripreso la piazza i