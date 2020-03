Quattro minuti di battute, risate e promesse. In questi giorni difficili per gli italiani a causa dell’emergenza coronavirus che ha costretto tutti in casa, Francesco Totti e Alberto Aquilani hanno offerto qualche minuto di spensieratezza. In diretta su Instagram i due vecchi compagni romanisti hanno divertito i tifosi con una videochiamata senza filtri tra confessioni di vita da quarantena coi figli e una promessa: “il prossimo anno torna a giocare”.