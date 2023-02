È il giorno del nuovo round in tribunale. Quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi, relativamente all’udienza della sezione Civile legata a borse, gioielli e Rolex. Le prossime ore diranno se i due riusciranno a chiudere la questione in maniera pacifica.



IL PUNTO - Totti e la Blasi si sono rivisti oggi in tribunale, davanti al giudice della settima sezione civile di Roma, Francesco Frettoni, durante la nuova udienza di quella che è stata ormai da mesi ribattezzata "battaglia dei Rolex". Nessuna dichiarazione prima di entrare in aula, in attesa di sistemare la questione che riguarda la collezione di orologi (valore superiore al milione di euro) che la showgirl avrebbe sottratto all’ex capitano della Roma. Di contro, diversi accessori della presentatrice sarebbero stati usati come merce di scambio per riavere i costosi orologi.



IL PUNTO - Si è trattato, oggi, di un’udienza interlocutoria durata un paio d’ore, nella quale il giudice ha ascoltato i testimoni scelti. All’uscita dall’aula, come prevedibile, nessun commento da parte dell’avvocato Conte, legale di Totti. Il dottor Simeone, rappresentante della Blasi - riporta la Gazzetta dello Sport - ha commentato con un semplice: "siamo nelle mani dei giudici". Se la questione trovasse una soluzione, tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe arrivare la separazione consensuale.