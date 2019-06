Francesco Totti, nella conferenza di addio alla Roma, ha riservato una bordata a Baldini: "Il rapporto con Franco Baldini non c'è mai stato e mai ci sarà. Uno dei due doveva uscire e mi sono fatto da parte io, non serve avere in una società troppi galli a cantare. Troppe persone mettono bocca su troppe cose e così non serve, ognuno dovrebbe fare il suo. L'ultima parola spettava sempre a Londra, era inutile dire il tuo pensiero perché era tempo perso".