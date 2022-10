Francesco Totti sta cercando di riscrivere il proprio futuro, a cominciare dalla sua attività di procuratore sportivo. Lo scrive Il Corriere dello Sport, spiegando che lo storico capitano della Roma potrebbe vedere uscire dalla sua orbita la CT10 management, società di scouting della quale resta comunque proprietario. Totti avrebbe capito che non è questa la strada che gli interessa, un problema aggravato dal percorso da seguire per ottenere l’abilitazione e dall’ostracismo di certi colleghi. In ogni caso, i procuratori che lo hanno affiancato finora continueranno a gestire i calciatori che sono ancora in portafoglio.