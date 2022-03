Sono davvero felice di far parte delle Legend di @ITAAirways e onorato di avere un aereo con il mio nome, insieme ad altri Campioni che hanno portato in alto i nostri colori



Un aereo della nuova compagnia ITA Airways che ha preso il posto di Alitalia, sarà dedicato a. L'ex attaccante della Roma, ha pubblicato un post su Twitter in cui conferma di essere uno dei "campioni" scelti per questo premio."Sono davvero felice di far parte delle Legend di ITA Airways e onorato di avere un aereo con il mio nome, insieme ad altri Campioni che hanno portato in alto i nostri colori. Grazie ai tifosi che mi hanno votato e dimostrato tanto affetto".