Francesco Totti cambia di nuovo casa, ma non compagna. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, l'ex calciatore avrebbe deciso di lasciare il super attico di Roma Nord dove si era trasferito un anno fa per convivere con la nuova compagna Noemi Bocchi. "Un anno di convivenza nella nuova dimora con la sua Noemi e oggi Francesco Totti, d'accordo con la compagna - fa sapere la rivista - sta cercando una nuova casa. Come mai? Prove di famiglia allargata?". Intanto restano tesi i rapporti tra Totti e Ilary Blasi anche se l'ex numero 10 ha espresso il desiderio di poter ricucire un legame con l'ex moglie.