Con la partita di Firenze è finita ufficialmente l’avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. L’argentino ora dovrà scegliere con chi ripartire in vista della prossima stagione e negli ultimi giorni è sempre più convinto il pressing della Roma sul giocatore, tanto da far scendere in campo anche Francesco Totti che ha già dichiarato l’intenzione di convincerlo a vestire la maglia giallorossa. Secondo il bookmaker inglese, però, la formazione di mister Mourinho, proposta in quota a 2,50, deve guardarsi dalla corte dell’Inter, in quota a 1,85, da diversi mesi a caccia della “Joya”. Più attardate il Tottenham di Antonio Conte e l’Atletico Madrid, a 8, mentre un futuro ancora in Serie A, ma con i neo campioni d’Italia del Milan, si gioca a 10. Vale 15 volte la posta un’esperienza nel Manchester United, in piena ricostruzione dopo l’arrivo di Erik ten Hag, sale a 25 un approdo al PSG, al completo in avanti grazie al faraonico rinnovo di Mbappè, mentre sono molto remote le possibilità, Real Madrid e Barcellona, fissate entrambe a 35, per Dybala a caccia di un progetto in cui possa sentirsi indispensabile per la sua nuova squadra.