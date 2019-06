C'è chi giura che il giorno della conferenza d'addio di Daniele De Rossi, Totti avesse già deciso di lasciare la Roma. Una decisione presa proprio nei giorni in cui Pallotta scaricava il numero 16, una scelta pensata dopo il no di Conte e quello a Gattuso. Ma proprio le parole di De Rossi ("Da dirigente qui credo che si possa incidere poco per cambiare le cose") avrebbero dato la spinta giusta a Francesco. Da qui l'abbraccio commosso nel giorno dell'addio di Daniele e quel dialogo serrato di cui forse ci parlerà Totti domani.