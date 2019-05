L'abbraccio di domenica sera tra Daniele De Rossi e Francesco Totti ha emozionato tutti i tifosi. Nelle ultime ore però un nuovo video di quell’abbraccio gira in rete e sta diventando virale. Nell’audio di questo video si sente una voce direuna voce che i tifosi in rete hanno attribuito a Totti. C’è anche chi sente un’espressione romana colorita (“M... sua”), ma dall’audio non si riesce a capire né a chi sia riferita né se a dirlo sia stato Totti o lo stesso De Rossi. Francesco ha smentito però di aver pronunciato quella frase.