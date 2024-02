Totti: 'De Rossi sta facendo benissimo. E su un futuro insieme nella Roma...'

Francesco Totti ha rilasciato un'intervista a Rai Sport al termine del torneo di padel a Dubai che lo vedeva protagonista. L'ex numero dieci ha parlato del gran lavoro fatto fin qui da De Rossi aprendo la porta a un futuro insieme



Una grande gioia all'Olimpico contro il Feyenoord, con il passaggio del turno della Roma del tuo amico De Rossi.

"Una gioia immensa. Anche se il cammino è ancora lungo, questa è la strada giusta da percorrere".



Il Brighton di De Zerbi sarà il prossimo avversario: è andata bene o male?

"Ogni squadra fa storia a sé. Puoi prendere la più forte o la più scarsa, ma poi l'utima parola spetta al campo. Hanno un grande allenatore, sono ben messi in campo. Sarò una partita aperta, da 50%-50%. Sono contento per Daniele, per la Roma, per tutti, perché è quello che questa città merita. Fare l'allenatore a Roma non è facile, poi subentrare a Mourinho è molto complicato, però Daniele con la voglia, l'energia e la romanità sta costruendo un grande futuro"



Un binomio Totti-De Rossi prossimamente?

"C'è stato per 20 anni. In futuro può succedere di tutto, vediamo".