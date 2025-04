Totti: "Dopo il ritiro la mia vita è peggiorata"

Redazione Calciomercato

e il giornalista Georgy Cherdantsev si erano già conosciuti quando l'ex capitano della Roma era stato in Russia, a distanza di anni si sono rivisti a Mosca dove era ospite di un evento e si è raccontato ai microfoni di Match TV, in un'intervista tutta in italiano: "Sono molto contento di essere tornato a trovarti, è un grande onore e un piacere essere di nuovo qui. Negli ultimi anni mi è cambiata la vita,. È stato particolarmente difficile contenere l'emozione nello spogliatoio quando ho indossato la divisa da gioco per l'ultima volta".

- Totti poi prosegue riavvolgendo il nastro della sua carriera dopo il ritiro dal calcio giocato: "Dopo aver concluso la mia carriera, sono stato dirigente della Roma per due anni. Poi ho fatto altre cose, ma ora vivo per il mio piacere. Quando giocavo a calcio, la mia vita personale era praticamente inesistente.. Prima mi identificavo completamente con la Roma, con tutta la squadra".

- L'ex numero 10 a Mosca è andato insieme al figlio Christan, calciatore anche lui con un passato recente in Serie D all'Olbia: "Mio figlio Christian gioca a calcio con piacere e si diverte; purtroppo è lui a portare il peso del nostro cognome, e deve tenerlo con sé. Anche se per fortuna non sente le pressioni.; e se qualcuno non riuscirà ad arrivare in alto pazienza, succede. Il problema di molti ragazzi sono i loro genitori, che mandano i figli a scuola calcio senza neanche sentire un loro parere".