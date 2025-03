Totti: "Dopo Ranieri vorrei Ancelotti alla Roma. Se lo chiamassi io sarebbe diverso"

L'ex capitano giallorosso è stato ospite di Viva el Futbol, programma su Twitch condotto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola e ha parlato diffusamente del momento della Roma. In particolare, si è soffermato sul futuro della panchina capitolina, oggi occupata da Claudio Ranieri ma in dubbio per il futuro.Chi vorrebbe Totti per il futuro del suo ex club?- E' questa la domanda posta da Cassano: "Chi ti piacerebbe come allenatore della Roma per arrivare a quarto posto o Scudetto?". Totti non risponde direttamente, ma spiega che servirebbe anche altro alla società capitolina: "Per vincere gli Scudetti servono grandi allenatori, ma soprattutto grandi giocatori. La Roma ha bisogno di qualche giocatore forte in più per alzare il livello. Ora è medio-alta, tra sesto e quinto posto. Non di più. Ci sono squadre più forti in questo momento. Se dovessi dire un allenatore? Adesso Ranieri sta facendo bene, non so se gli daranno un'altra chance il prossimo anno. Roma è particolare: quando le cose vanno bene, restano sullo stesso pensiero. Se lui decidesse di rimanere punteranno su di lui. Vediamo le ultime partite che mancano a che punto arriverà".

- La risposta non soddisfa Cassano, che tra il serio e il faceto incalza: "Sì ma non rispondi mai, mi sto innervosendo". A questo punto, il Pupone si sbilancia: ". Se dovesse venire un grande allenatore come Ancelotti direbbe: 'Ok vengo, ma la squadra? Se è questa non vengo. Mi devi cambiare qualcosa'. L'assetto, la spina dorsale... Gli allenatori partono tutti dalla spina dorsale. Ndicka è bravo, poi però bisogna vedere come gioca l'allenatore che prendi. Il nome l'hai voluto e te l'ho detto".

Cassano ironizza: "Ancelotti... Hai scoperto l'acqua calda". Totti però rilancia: "".- Perché Ancelotti? Totti esalta le qualità del tecnico del Real Madrid: "Per me l'allenatore è fondamentale, deve essere bravo a mettere in campo. Ma per me deve fare il gestore, non è facile gestire i campioni. Devi essere bravo a gestire l'ambiente. Ancelotti è il miglior al mondo in questo? Sì. Se tu parli con i giocatori son tutti innamorati di lui. Ci sarà un motivo?".