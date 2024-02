Totti: 'Dybala un campione, gli auguro di segnare altre triplette'

Francesco Totti ha commentato la tripletta di Paulo Dybala nel post partita di Roma-Torino mentre si trovava alla presentazione del film di Marcello Lippi "Adesso vinco io". L'ex numero dieci lo benedice così: "Stiamo parlando di un fuoriclasse, un campione. Sono contento per la sua prima tripletta, sperando di vederne altre più importanti, per lui e per la Roma. De Rossi ha portato il suo timbro di romanità, la sua conoscenza dell'ambiente e di Trigoria. E' partito molto bene, speriamo continui".