Trenta anni di Roma e la metà da quando è sposato con Ilary Blasi. Francesco Totti ha recentemente festeggiato l’anniversario di nozze con la sua dolce metà. Se la prima storia d’amore (quella in giallorosso) è terminata - anche se potrebbe ricominciare con l’avvento della nuova proprietà - la relazione tra l’ex capitano della Roma e la bellissima showgirl continua a gonfie vele. Lo ricordano anche i due innamorati attraverso i propri profili social condividendo alcuni scatti della loro serata al ristorante, con una torta e una scritta speciale: "6 unica". Come la frase che Francesco dedicò a Ilary dopo il gol nel derby del 2002, che consacrò il loro amore. Proprio a questo proposito i betting analyst pensano che presto la coppia potrebbe ingrandire ancora la famiglia. Dopo Christian (nato nel 2005) che sta cercando di intraprendere la carriera del padre, Chanel (nata nel 2007) e Isabel (2016), i bookmaker, riferisce Agipronews, quotano a 2,75 la possibile nascita del quarto figlio per Totti e Ilary, entro il 31 dicembre 2021. Indifferente, in termini di quote, il sesso: sia l’opzione “maschio”, che l’opzione “femmina” sono in lavagna a 1,85.