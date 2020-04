Bella e divertente diretta instagram fra Fabio Cannavaro e Francesco Totti: “Ti volevo ringraziare per la disponibilità alla nostra raccolta fondi di ex azzurri del 2006 per la Croce Rossa contro il C-19" ha esordito Fabio Cannavaro. "E ringraziare di cosa? – ha risposto Totti -. A me fa piacere, il rapporto che abbiamo extra-calcio lo sappiamo noi. Poi quello che abbiamo fatto con tutti quelli del 2006 l’avrebbe fatto chiunque, per aiutare non solo l’Italia ma tutto il mondo. Con poco riusciremmo a fare felici tante persone. E’ stato bello che abbiano partecipato in tanti. Qui in Italia forse 15 giorni e possiamo uscire di casa”.





TOTTI PROCURATORE - “La prima trattativa da procuratore la farò sicuramente con la Roma (ride, ndr). Ho visto giocatori bravi, da giovani siamo tutti bravi, poi è difficile mantenersi. Il difficile è la famiglia, dicono ‘mio figlio è Ronaldo’, impazziscono. Quindi devi mettere sempre i puntini sulle i. Qualche giovane promettente c’è, vediamo se riusciamo a tirarlo fuori. Noi gestiamo tutto, sia in campo che fuori. Il problema però sono i genitori, i ragazzi giovani pensano solo a divertirsi e a giocare”.



GATTUSO - “Non me lo aspettavo Gattuso allenatore”, dice Cannavaro. “Appena mi danno il via libera lo vado a trovare a Napoli”, la risposta di Totti.



IL CUCCHIAIO - Cannavaro: “Non mi potrò mai dimenticare quella scena. C’era Di Biagio che diceva: “Oh, ma Francesco fa il cucchiaio” e tutti: “Ma come fa il cucchiaio…Ma è pazzo. Maldini, non puoi capire!”. Totti risponde: “Nesta pure stava nero…A che ti porta l’incoscienza, tornassi indietro ci penserei”.



PALLONE D'ORO A CANNAVARO - Il figlio di Totti interviene e chiede a Cannavaro “Come ho fatto a vincere il Pallone d'Oro? Se lo chiedono tutti visto che non ho i piedi di tuo padre che comunque non avrà vinto il Pallone d’Oro ma ha fatto tante altre cose importanti”.



BALOTELLI - Tra i commenti spunta quello di Mario Balotelli, che è tornato sul calcione rifilatogli da Totti: "Mi fa male ancora la gamba!”, anche qui la risposta di Totti non manca: "Ti sei salvato che non ti ho preso bene!”.