Francesco Totti e Daniele De Rossi ancora insieme. Non a Trigoria ovviamente visto il doppio addio obbligato degli ultimi mesi. I due capitani si sono incontrati a Sabaudia per una corsa in pineta assieme al figlio dell’ex numero 10 Cristian. Un video postato sull’account Instagram di Totti che ha riportato al passato migliaia di tifosi nostalgici di Roma non che c’è più. Domani sarà il 34esimo compleanno di De Rossi e proprio domani Daniele salirà su un aereo che lo porterà in Argentina dove si unirà al Boca Juniors.