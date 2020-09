Quale futuro per Daniele De Rossi? Accostato a Fiorentina e Bologna, DDR attende una chiamata. E di quello che sarà ne parla Francesco Totti a la Repubblica: "​Sento spesso Daniele, è carico come una sveglia per allenare, per me sarebbe prontissimo e trovavo adeguata l’idea Fiorentina. La Roma per ora lasciamola stare, Fonseca ha fatto una buona prima stagione, ha perso qualche punto dopo la ripresa ma Atalanta e Lazio erano comunque irraggiungibili".