Totti e la battuta sulla Roma: "Non giocare mai più o tornare con una maglia diversa? Eh, non gioco più" VIDEO

Redazione Calciomercato

nella sua lunga carriera da calciatore e non ha alcuna intenzione di farlo ora che ha smesso.sul palco di un evento pubblicitario, l'ex-Pupone ha sorpreso tutti conche ancora oggi non solo lo rivorrebbero in società, ma che addirittura lo rivorrebbero in campo e con la fascia da capitano al braccio.A domanda diretta, usando il celebre format anche di 1vs1 (), sulla possibilità di scegliere fra non giocare mai più a calcio o tornare in campo, ma con una maglia diversa da quella della Roma, Totti non ha avuto dubbi:

Dopo la rispostaprovocando le risate di tutti i presenti. Nel corso dell'evento l'ex-capitano giallorosso aveva in realtà raccontato anche di quantoogni tanto gioco a calciotto con gli amici. O quando vado all'estero per degli eventi". La risposta più attesa da tutti i tifosi della Roma, tuttavia, è stata quella