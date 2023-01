Francesco Totti potrebbe soffrire di ludopatia. È l'allusione del cantante Pupo che, intervistato dal QN, ha rivelato un retroscena con al centro della bandiera romanista. "Ho giocato a poker con Francesco Totti una volta sola, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati de L'Aquila - ha esordito il classe 1955 che ha ammesso di aver avuto il vizio del gioco -. Ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto. Francesco è una persona buona e generosa, tipico dei soggetti affetti da ludopatia".