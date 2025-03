Totti: "È mancato davvero poco per tornare a giocare. Se mi chiamasse la Roma un pensiero ce lo farei..."

Redazione Calciomercato

Francescoha parlato a Cronache di Spogliatoio. Queste le parole dell'ex capitano della Roma, anche sul suo ipotetico ritorno in campo."Durante un incontro con alcune persone del mondo del calcio,Gli ho risposto con affetto, dicendogli che gli voglio bene, ma che ormaiLui, però, mi ha provocato dicendo che,Quelle parole mi hanno acceso qualcosa dentro, così ho deciso di rimettermi ad. Mi sentivo bene, senza problemi fisici, e il mio corpo rispondeva positivamente. A quel punto l’ho chiamato: "Non sto male, ma ho bisogno di un altro mese per essere pronto". Lui mi ha rassicurato, dicendomi che mi avrebbe aspettato".

Poi, però, mi sono fermato a. Non avevo accettato offerte da altre squadre quando ne avevo la possibilità, eRestare fedele a un’unica maglia è qualcosa di raro, penso che pochi ci siano riusciti, forse solo io e. Ho parlato con le persone più vicine a me e, per rispetto della mia storia calcistica,, e l’idea mi affascinava. Anche perché, vedendo il livello attuale, sapevo di, integrarmi in un gruppo e aiutare i giovani. Non ho mai svelato il nome della squadra per rispetto dell’allenatore e del club. Ora basta, altrimenti rischio di diventare patetico e pesante…(ride, ndr)".