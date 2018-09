In Australia sembra partita la caccia alle grandi leggende del calcio italiano. Di qualche giorno fa la notizia che l'Avondale, formazione di seconda divisione, avrebbe offerto ad Andrea Pirlo un ingaggio per giocare, il 19 settembre prossimo, la sfida contro il Sydney che mette in palio un posto nella semifinale della Coppa nazionale.



Idea venuta anche all'Apia Leichaardt, altra squadra della B australiana che, secondo Fox Sports, avrebbe fatto un'offerta a Francesco Totti per giocare il quarto di finale del 26 settembre contro l'Adelaide United. A fare da 'intermediario' potrebbe essere Giuseppe Giannini, che collabora col club e idolo di Totti quando era bambino. Se l'accordo andasse in porto non sarebbe comunque un inedito: nel 2015 l'Heidelberg United ingaggiò l'ex nazionale greco Kostas Katsouranis che giocò nel quarto di finale perso 5-0 contro il Melbourne Victory.