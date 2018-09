L'Australia ci prova per Francesco Totti e Andrea Pirlo. Contratto a gettone per i due campioni del mondo nel 2006 con l'Italia: il fuoriclasse ex Roma e il metronomo che ha vinto tutto col Milan sono finiti nel mirino dell'APIA Leichhartdt e dell'Avondale FC.

Per cosa? Per una partita. Per una partita di coppa australiana.



FFA CUP -Come riporta Fox Sports, per Francesco Totti si è mosso l'APIA Leichhartdt: quarti di finale contro Adelaide United e voglia di avere con sé, il prossimo 26 settembre, il dirigente giallorosso. La dirigenza australiana punta sulla mediazione di Giuseppe Giannini, ma la missione sembra impossibile.



NIENTE DA FARE - Per Pirlo, invece, si era mosso l'Avondale FC, come scrivevano dall'estero giorni fa. Contratto a gettone, solo per giocare alcune partite chiave, come quella contro il Sidney FC del 19 settembre, quarti della coppa nazionale australiana.