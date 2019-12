Un derby perso, con un risultato netto, per Francesco Totti. Non è tornato sui campi di Serie A, ma continua a regalare calcio in un torneo di calciotto l'ex bandiera giallorossa. Peccato che stavolta deve fare i conti con una sonora sconfitta, contro la Lazio.



TOTTI E LA LAZIO - La sua squadra (Totti Sporting Club C8), è caduta contro la Lazio nel torneo di calciotto, per 3 a 0. Una sconfitta netta, seguita dagli spalti da un altro ex giallorosso, il suo ex compagno e amico Nainggolan. Il Ninja affronterà proprio la Lazio nella prossima giornata di campionato.