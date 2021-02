. Francesco Totti prosegue il proprio lavoro con l’agenzia CT10 Management e, dopo l’incontro con la Cremonese, si è reso oggi protagonista di una chiacchierata con la Reggina dove gioca il suo ex compagno di squadra Jeremy Menez. L’ex capitano giallorosso, assieme al suo ex compagno, amico e collaboratore Vincent Candela, ha imbastito con il presidente del club amaranto Luca Gallo discorsi riguardanti una possibile partnership per il futuro. “Incontrare Francesco è stato un piacere e una grande emozione. Un meeting conoscitivo per mettere le basi ad una possibile collaborazione futura considerando i tanti giovani che fanno parte della scuderia dell’agenzia CT10 Management”, le parole del presidente della Reggina.