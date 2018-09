Una autobiografia appena uscita ma che ha già lasciato il segno. Totti si racconta a cuore aperto e parla anche di Milan: “Il Milan di Sacchi è stata la squadra più esaltante che io abbia mai visto, l’unica nella quale fantasticavo di giocare”. E ancora: “Braida un vero signore, non cerca di portarmi via dicendo che il suo sarà l’unico treno a passare, ma il migliore”, non nascose ai genitori che “presto tanti grandi club busseranno alla sua porta”. Aggiunge Totti: “Quel Milan è l’unica squadra italiana per la quale abbia avuto un trasporto oltre alla Roma. Mi spiego meglio. Io tifo per la Roma dal primo giorno che mi ricordi, non c’è mai stata un’alternativa e il fatto di esserne diventato la bandiera è l’orgoglio più grande che provo”. Anche se, ovviamente, precisa: “Stiamo parlando di un trasporto tecnico, non sentimentale come nel caso della Roma”.