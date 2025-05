Totti: "Finale di Champions? Doveroso tifare Inter. Prossimo allenatore Roma? Allegri e Conte hanno già firmato per altri"

L'ex capitano e dirigente della Romaè stato intervistato da Sky Sport a margine di un evento di padel a Roma: "".LUIS ENRIQUE - "Oltre che grande persona è un grande allenatore: quando cambi luogo, città e cultura il primo impatto non è semplice. Ovunque è andato ha fatto abbastanza bene, a Parigi ha trovato stabilità e serenità, dimostrando di poter vincere la Champions con la grande squadra che ha".

RANIERI - "Bisogna solo ringraziare questa persona: oltre a essere grande tifoso della Roma, e l'ha sempre detto e dimostrato, ha fatto un percorso commovente. Nessuno si aspettava una Roma diversa da quella di inizio stagione, è riuscito a rimetterla in corsa e a sperare per la Champions fino all'ultima giornata. Nessuno se lo aspettava. Quando ero dirigente si fecero due-tre nomi poi pensai a Ranieri: sapevo che non c'erano problemi di soldi o di niente. Eravamo prima di una partita contro il Porto, con Di Francesco c'era già qualche problema: quando l'abbiamo chiamato ha detto subito sì, senza pensarci. Va solo ringraziato".

CONTE - "Stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori italiani e del mondo. Ovunque è andato ha vinto e ha fatto grande la squadra: quando hai un personaggio con tanto carisma e determinazione, hai molte più possibilità. E meriterebbe di vincere questo campionato".CHI SARA' IL PROSSIMO ALLENATORE DELLA ROMA? - "Un nome importante per una piazza importante. Le dinamiche interne le sanno Ghisolfi e i Friedkin, spero sia un grande personaggio, con carisma e voglia di riportare la Roma più in alto possibile. Questa è la speranza di tutti noi romanisti. Sicuramente però non sarà un nome normale".

NON UNO FRA ALLEGRI O CONTE? - "Sono due allenatori che già hanno firmato per altre squadre, quindi nessuno dei due. Dipende anche da che organizzazione hanno e dove vogliono arrivare. Io l'ho sempre detto: non si devono prendere in giro i tifosi, basta dire la verità ed è tutto più semplici".