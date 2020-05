Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, è stato protagonista di una diretta su Instagram tutta risate con Christian Vieri.



SUL NUOVO LAVORO - “Faccio scouting, cerco giovani forti, promettenti. Ho uno staff che mi segnala i giocatori, ma l’ultima parola spetta a me. Sono libero di decidere come voglio, cosa che non ho fatto fino ad adesso. Sto trattando un giocatore argentino, una mezzapunta devastante. Ma il nome non lo dico, seno me lo fregano!”.



SU TONALI - “E’ il più forte di tutti, in quel ruolo nessuno come lui. Proverò a prenderlo, se è sveglio viene subito con me, se dorme in piedi invece… (ride, ndr). In estate penso andrà via dal Brescia, anche se dipenderà dal mercato post coronavirus”.



SU UNDER - “E’ forte fisicamente, ha una gran tigna. E’ un giocatore top, se capisce un po’ di cose diventa veramente forte. Ancora non ha espresso il suo massimo potenziale. Si vede da come calcia da fermo, ha una botta micidiale. Sembra Recoba”.