L’appello è di quelli forti, impossibile da restare inascoltato. L’assist di Francesco Totti a Friedkin, andato in scena su Twitch lunedì notte in diretta con Vieri e Cassano, ha scatenano le voci. L'incontro con Tiago Pinto, in cui si è parlato soprattutto di alcuni giovani della scuderia Totti, è scivolato su questione romaniste. Anche Fienga sarebbe più che favorevole al ritorno. Restano da convincere i Friedkin che a Totti avevano pensato appena sbarcati nella capitale salvo poi occuparsi di altri problemi. Economici e non. A fine stagione (ma forse anche prima) il famoso incontro potrebbe avvenire.