Francesco Totti, intervenuto in diretta Instagram con Christian Vieri, ha esaltato Paulo Dybala: "Il dieci più forte? Secondo me è lui. Gioca poco, ma hai visto chi ha intorno? Con tutto il rispetto, parliamo di extraterrestri. Se diventassi allenatore, li farei giocare tutti e tre (lui, Higuain e Ronaldo, ndr). Douglas Costa? Quando sei in una grande squadra, ci sono tanti giocatori forti e le scelte vanno fatte. L’allenatore deve essere bravo a gestire".