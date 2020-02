Francesco Totti prende ancora sul serio il calcio giocato. Al punto tale da sfiorare una rissa in una partita di calcio a 8. Ieri, alla Longarina, nel corso di una sfida contro il Frosinone, l’ex capitano della Roma, vittima di ripetuti falli, ha perso la pazienza e, nel tentativo di recuperare il pallone, ha allargato troppo il gomito, colpendo il capitano dei ciociari, Iannuccillo, in pieno volto. Ne è venuto fuori un parapiglia, che ha coinvolto quasi tutti i giocatori presenti in campo. A far da paciere lo stesso Totti che, resosi conto dell’accaduto, ha chiesto scusa all’avversario colpito.