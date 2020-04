Francesco Totti e Alex Del Piero, ancora insieme. Dal campo ai social, dove i due ex capitani di Roma e Juve e campioni del mondo insieme con l'Italia di Lippi nel 2006, sono stati protagonisti di una diretta Instagram insieme: "Ricordi un giocatore che ti ha 'picchiato' davvero tanto?" chiede l'ex juventino. Totti risponde: "Davvero tanto? Dico Montero. Una volta mi diede un calcio sotto la tribuna Tevere… mamma mia. Lì non so come abbia fatto a non arrivare la gamba direttamente in curva".