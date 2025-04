Totti: "Il giorno dell'addio non è mai finito. Col Real non ho mai trattato di persona, Milan e Inter spingevano tantissimo"

Getty Images

C'è tanta, inevitabilmente, nella lunga intervista concessa daai canali di Betsson.sport di cui è brand ambassador. Rispondendo a Fabrizio Romano l'ex numero 10 giallrosso ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, partendo dalla fine, da quel lungo addio al calcio e ritornando indietro alle possibilità, mai concretizzatesi, di lasciare Roma in direzione“Quella era una giornata particolare. Noi giocatori non vorremo che arrivasse mai. Purtroppo però c’è un inizio e una fine. L’ho vissuta tranquillamente ma allo stesso tempo ero molto emozionato e contento di vivere una giornata dedicata interamente a me. Non è mai finita quella serata”.

“Se ho mai parlato con Florentino Perez? No, ne sono rimasto fuori. C’era la società che parlava con lui visto che era in ottimi rapporti con Sensi. Lui non voleva vendermi a nessuno. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per tenermi. Nella sua gestione non avrebbe mai accettato una mia cessione. Mi reputava il suo figlio maschio. Milan e Inter spingevano più di tutte. Dopo la prima riunione con il presidente però gettavano la spugna”.- “Non esiste un aggettivo per descriverlo. È stato un padre, un fratello, un amico, tutto. Mi ha gestito un campo e fuori. Mi ha aiutato nei momenti difficili. Tutt’ora abbiamo un grandissimo rapporto. Sono cose che ti porti fino alla fine. Siamo cresciuti insieme a San Giovanni e poi nel settore giovanile. Dio ha voluto che facessimo tutto questo percorso insieme. Dentro la Roma Vito è una risorsa, una forza della natura”.

- “Credo sia quasi impossibile ripetere il mio percorso. Ho vestito un’unica maglia nonostante i tanti alti e bassi, non è semplice gestire tutto. Difficile trovare giocatori che vogliano restare in un club per così tanti anni”.