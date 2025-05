Totti: "Il Milan è una grande squadra che va rispettata. Champions League? In finale tifiamo Inter"

Gabriele Stragapede

23 minuti fa

Francesco Totti, ospite al torneo Padel Mania di Pescara, ha rilasciato un’intervista ai media presenti, esprimendo il proprio pensiero sulla vittoria del Bologna sul Milan in Coppa Italia: “È un successo che va applaudito, il Bologna ha fatto un grande percorso e si è dimostrato all’altezza di una grande partita. Hanno vinto e meritano grandi complimenti. Milan non all’altezza? È sempre una grande squadra che va rispettata, poi le finali si vincono o si perdono. In questo caso il Bologna ha giocato meglio”.



LOTTA SCUDETTO FRA INTER E NAPOLI - “Non c’è mai stato un campionato così aperto fino alla fine. Una sfida bellissima da vedere. E in finale Champions League tifiamo Inter, è l’unica italiana rimasta a giocare in Europa e speriamo che possa ottenere un grande risultato”.