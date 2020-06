E'il primo calciatore che entra a far parte della scuderia di Francesco Totti, la CLa firma è arrivata ieri, come ha pubblicato lo stesso ragazzo su Instagram condividendo uno scatto con Totti.Nato a Caserta il 7 febbraio del 2004, si trasferisce nel Nord Italia a poco più di due anni., Bonavita, abile nella conduzione della palla e dotato di ottima visione di gioco, stando a come lo descrivono, a queste doti aggiunge anche personalità. Nel 2015 il fratello maggiore Elia perde la vita in un tragico incidente stradale.