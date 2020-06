Nuovo colpo da procuratore per Francesco Totti, che dopo aver iniziato a collaborare con dopo Bonavita dell’Inter e con l'argentino Retegui, ha preso sotto la sua ala ancheA dare l'annuncio della collaborazione tra l'ex capitano giallorosso e il classe 2004 è il profilo Instagram della CT10: "É un grande piacere per la IT Scouting seguire il percorso di crescita di Riccardo Pagano, centrocampista della AS Roma e della Nazionale U16. A te auguriamo il meglio per il futuro".