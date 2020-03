Ieri la diretta instagram con Luca Toni e oggi Francesco Totti ha scelto di accettare l'invito dell'ex terzino giallorosso Vincent Candela per parlare del suo presente, futuro e del suo amore per la Roma.



CERCO GIOVANI TALENTI - "In questo momento sono in stand by. Vedo calciatori giovani, voglio far crescere i ragazzi nel migliore dei modi e voglio far sì che crescano onestamente come son cresciuto io. Con valori importanti. Per questo sto cercando in giro per il mondo nuovi talenti".



CANDELA - "Tieniti libero che ti porto via dalla Roma (Candela è opinionista alla tv del club). Farai parte della mia scuderia. Adesso ti tocca lavorare".



LA ROMA - "La Roma non me la leverà mai nessuno dalla testa e dal cuore. Per me la Roma è la Roma. La mia seconda pelle. Non ci saranno altri giocatori o persone che mi leveranno questa cosa. È stato, anzi, è un vanto essere romano e romanista".



NUOVO TOTTI - "Se esiste adesso un altro Totti? No, al momento no. Ma lo troveremo insieme".