Un Francesco Totti visibilmente commosso, per la prima volta sotto la Curva Sud dell'Olimpico da quell'indimenticabile e indimenticato 28 maggio 2017 (il giorno del suo addio al calcio), ha salutato il popolo giallorosso in occasione della cerimonia di introduzione nella Hall of Fame del club capitolino. Accompagnato al suo ingresso in campo dall'ovazione dei tifosi che hanno riempito l'Olimpico per la partita contro il Real Madrid e salutato da alcune leggende della Roma, come Giannini, Falcao e Bruno Conti e del Real come Butragueno, Roberto Carlos e Raul, l'ex numero 10 ha preso successivamente la parola: "E' un giorno significativo e importante, essendo romano romanista, capitano, è stato un privilegio. E’ una cosa difficile da descrivere, davanti a questo pubblico è sempre emozionante. Ogni giorno è Hall of fame per loro. La cosa più bella è rimanere uniti, sono tutti fratelli e sorelle. Li amo veramente.Loro sono nella mia hall of fame. Ho voluto sposarla questa hall of fame, come ho sempre voluto".



Per questa speciale occasione, la Roma ha disegnato una maglia celebrativa, un'edizione sartoriale realizzata nel 2012 dal sarto Mario Calvo, col nome di Totti e l'anno di introduzione nella hall of fame ricamati.