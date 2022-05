A margine dell'Integration Heroes Match, Francesco Totti, bandiera della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, fra cui Calciomercato.com:"Dybala? Nei pensieri tutto è possibile, nei fatti e nella realtà ci sono dinamiche diverse. Fosse per me volentieri, ma non sono io a decidere. Poi dipende da lui scegliere il numero di maglia. Magari ne preferisce un altro"."Per me sempre dieci. Come persona, come tecnico e come personaggio"."Sì e faccio loro i complimenti. L'Inter? Ha perso il titolo a Bologna".