In questi giorni di quarantena Francesco Totti spesso, in lunghe dirette Instagram, ha parlato del suo rapporto con la Lazio, rivelando perfino di avere una famiglia biancoceleste. Oggi arriva la bordata di Francesco Totti verso la Lazio: “Per me Roma è Roma. La Lazio non esiste. Non posso fare paragoni. Questo non significa che sto parlando male di loro, tutt’altro. Per me la Roma è unica come i suoi tifosi. Sono appassionati, sentimentali, danno tutto per la maglia” ha detto al magazine spagnolo Libero.



MONCHI - L'ex capitano giallorosso ha anche parlato di Monchi: “Lui è una persona leale, sincera, molto professionale. Non è stato facile il suo arrivo. È arrivato in un momento singolare della gestione americana, penso sia stato mal consigliato. Non si è circondato delle persone che volevano davvero lasciargli fare il suo lavoro. Ha avuto fiducia in altri che pensavano di più a se stessi“.