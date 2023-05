A margine di un evento tenutosi alla stazione di Termini, l'ex capitano giallorosso Francesco Totti ha parlato delle finali che interesseranno le squadre italiane in questa ultima parte di stagione, soffermandosi ovviamente anche su quella di Europa League che disputerà la Roma. Ecco le sue parole.



Sulla finale di Coppa Italia: “La favorita non c’è, è difficile trovarla in finale, in una partita secca dove può succedere di tutto. Tra le due partirà avanti l’Inter, ma sarei felice se la vincesse la Fiorentina. Magari l’Inter si rifarebbe in Champions. Sarebbe bello”.



Riguardo la corsa per un posto in Champions League: “Dopo la sentenza di ieri sera è cambiato un po’ tutto lo scenario, si riapre tutto il discorso Champions e adesso nelle ultime due giornate di campionato vedremo chi riuscirà a raggiungere questo prestigioso traguardo”.



Sulla finale di Europa League: “Vincere l’Europa League può avere un peso sul futuro alla Roma di Mourinho? Vincendo il trofeo hai un’altra mentalità, un altro approccio con chiunque. Certo, rimane sempre Mourinho anche se dovesse perdere, ma vincendo avrebbe delle prospettive future diverse”.