Non è la prima volta che succede, ma continua a stupire: ieri Francesco Totti su Instagram ha messo un "mi piace" ad un post di Filippo Inzaghi, che celebrava l'eroica impresa del suo Benevento, che in dieci è riuscito a fermare la Roma di Fonseca.



IL PRECEDENTE - I due, amici di vecchia data, hanno vinto un campionato del mondo insieme, ma alcuni tifosi giallorossi non hanno apprezzato il gesto social dell'ex capitano. Qualche tempo fa l'ex numero 10 aveva messo un mi piace ad un post di Buffon che celebrava la vittoria contro la Roma.