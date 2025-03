Totti: "Mourinho ovunque è andato ha vinto. Gasperini non mi convince. De Zerbi a Roma non lo accetterebbero"

L'ex bandiera della Roma e della Nazionale,è intervenuto all'interno di Viva El Futbol, il programma prodotto e condotto dal trio composto da Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Nel corso del suo lungo intervento in cui ha parlato a ruota libera stuzzicato dall'ex-amico e compagno di squadra Cassano, l'ex-Pupone si è soffermato molto sul ruolo dell'allenatore commentando alcuni dei possibili nomi che stanno circolando per il futuro della Roma (da Gasperini a De Zerbi), ma anche alcuni dei profili più importanti passati da lì come José Mourinho.

- "Se dovessi dire un allenatore? Adesso Ranieri sta facendo bene, non so se gli daranno un'altra chance il prossimo anno. Roma è particolare: quando le cose vanno bene, restano sullo stesso pensiero. Se lui decidesse di rimanere punteranno su di lui. Vediamo le ultime partite che mancano a che punto arriverà".- "Gasperini è un buon allenatore, ma non mi fa impazzire. Gioca a uno contro uno a tutto campo. Noi (lui e Cassano ndr.) non potremmo giocare con lui (ride, ndr). Io mi presentavo il sabato in ritiro (ride, ndr). Però sta facendo un grande campionato con l'Atalanta, è bello vederli giocare".

"A me De Zerbi piace tantissimo, spero che un giorno possa diventare un grande allenatore. E lo diventerà sicuramente. Lui cosa potrebbe fare a Roma? Punto interrogativo. All'inizio conoscendo la piazza di Roma farebbero fatica ad accettarlo, anche perché a Roma ormai si sono abituati ad allenatori medi"."Per me Mourinho è uno degli allenatori più forti al mondo, in base alle vittorie. Tu sei il classico tifoso che vuole giocare bene e non vincere bene. Qual è meglio?". Cassano risponde: "Io preferisco giocare bene e vincere. Mourinho gioca di merda e vince". E Totti replica: "Mourinho, Allegri, Capello, Ancelotti. Giocano benissimo? Normale. Giocano i giocatori, loro mettono in campo. Non c'è un Guardiola o un Klopp che mette assetto. Quello che conta alla fine è il risultato. Non giochi bene, però hai vinto. Mourinho? La Coppetta (Cassano l'ha definita così ndr.) la devi vincere. In due anni a Roma ha fatto la finale di Conference League e l'ha vinta. Ha fatto la finale di Europa League e l'ha persa ai rigori. Che gli vuoi dire? Ognuno ha il pensiero suo, io sono all'opposto tuo (sempre di Cassano ndr.). Ovunque è andato ha vinto. A me piace un allenatore che porta titoli a casa. Come Capello a Roma. Quando abbiamo saputo di Capello eravamo tutti impazziti".