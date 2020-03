"Celebrity Hunted - Caccia all'uomo" è il nuovo reality in onda da venerdì su Amazon Prime Video. Tra i partecipanti ci sono Costantino della Gherardesca, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Fedez, Luis Sal, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo e Francesco Totti.



L'ex calciatore della Roma racconta a La Repubblica di essersi nascosto nel Monastero di San Vincenzo: "Mi hanno preparato una cella di dieci metri quadrati, che era di un esorcista, nel corridoio della clausura. Il monaco mi ha detto che alla sera fa freschetto e mi ha chiesto se avessi il pigiama, ma io dormo nudo. Io gli ho domandato cosa si mangia qui, mi ha risposto: quello che passa il convento... Ci siamo subito intesi, c'è stato un bel dialogo. Io sono credente, ma non avrei mai pensato di dormire in convento. C'avevo un'ansia... Però alzarmi alle 5 di mattina per pregare, in quel contesto mi ha anche divertito".



"De Rossi si è travestito per andare in Curva Sud? Io non lo farei, se ci dovessi andare lo farei con la mia faccia. Ci vorrei andare come sono. Più difficile vincere questo reality o rientrare nella Roma? Vincere il reality".