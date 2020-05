Francesco Totti parla in diretta Instagram con Paolo Bonolis e lancia una frecciatina a Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus con il quale l'ex capitano della Roma ha recentemente giocato alcune partite di beneficenza a cui ha partecipato anche di recente, Totti ha dichiarato: "Pavel entra ancora come un assassino", le sue parole.



MERCATO - "Per Tonali farei carte false - continua Totti -. Sotto tutti i punti di vista, diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard. E’ un misto tra Pirlo e Gattuso, ha tutto quello che può avere un giocatore. Ha un cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido. Sia nelle partite importanti sia nelle partite facili".