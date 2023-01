Altri guai in vista perche, almeno questa volta, non riguarda la rottura con Ilary Blasi. Secondo quanto riportato da La Verità l'ex attaccante della Roma è finito sotto osservazione dall'Antiriciclaggio per operazioni sospette che riguardano soprattutto il mondo delle scommesse.Dai controlli effettuati dall'Antiriciclaggio, nell'istituto di credito in cui Totti ha depositato i suoi risparmiL'ultimo riguarda un "prestito infruttifero" di 80mila euro inviato sul conto di un'anziana pensionata residente ad Anzio. Un conto riporta La Verità, cointestato con la figlia A. M., dipendente della società Sport e salute (già Coni servizi) controllata dal ministero dell'Economia. Lo stesso giorno quei soldi si spostano dal conto della 50enne a uno cointestato con il marito, D. M., dipendente del ministero dell'Interno e amico di Totti, e infine su quello personale dello stesso D. M.in favore del marito "rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online" come la Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa. Srl. A detta dell'Antiriciclaggio si tratta di una "attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online!. Interpellati al riguardo nell'ambito dell'attività investigativa, i coniugi non avrebbero fornito "adeguati chiarimenti e giustificativi" e avrebbero mostrato "un atteggiamento evasivo e non collaborativo".Totti entra nelle indagini nel giugno del 2020. Dall'esame di due conti, uno cointestato con la Blasi e uno con Manuel Zubiria Furest, ex team manager vengono segnalati, intestati alla Société financière et d'encaissement (Sfe) con sede a Monte Carlo per 1,305 milioni di euro. La causale: "E non solo lì. Un altro bonifico da 300mila euro è per il "casinò di Londra" e un altro ancora da 200mila per "il casinò di Las Vegas". E l'elenco è lungo e riguarda anche operazioni in entrata.I risk manager hanno riportato che Totti ha riferito: "Mi piace scommettere. Trattasi di pagamenti che lo stesso effettua per le sue giornate trascorse al casinò di Monte Carlo essendo appassionato del gioco d'azzardo".