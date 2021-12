Le criptovalute si stanno comprando il calcio, riporta Il Tempo. E anche i suoi simboli. Digitalbits, già sponsor di Roma (main) e Inter (manica), presenterà lunedì mattina il suo nuovo "ambassador": Francesco Totti. Sarà un evento in grande stile, in pieno centro a La Lanterna in Via Tomacelli, e servirà a lanciare la nuova prestigiosa collaborazione, anticipata dalla presenza all'Olimpico dell'ex capitano giallorosso. Emergono i primi dettagli sul contratto firmato dal simbolo romanista. Totti guadagnerà almeno 5 milioni di euro complessivi grazie a una collaborazione pluriennale e potrebbe salire fino a 8 milioni nel corso degli anni. Cifre da vera star del marketing, in linea con i numeri già impressionanti degli accordi firmati da Zytara Labs LLC (la società che gestisce la piattaforma Digitalbits) con Roma e Inter. Al club di Friedkin sono stati garantiti 35 milioni di euro in tre anni più bonus dal main sponsor. Un riavvicinamento che potrebbe portare a piccoli passi Totti di nuovo nella Roma.