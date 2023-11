Francescoe storica bandiera giallorossa, è tornata a parlare delle possibilità di un suo approdo in dirigenza alla Bobo Tv, su Radio Tv Serie A: "Rispondo sempre la stessa cosa, i matrimoni si fanno in due. Non c’è volontà dall’altra parte, stop alle telefonate. Ma se serve io ci sono sempre, per la Roma darò tutto come ho sempre fatto. Vincendo con la Lazio andavi quarto. Gli attaccanti della Roma non hanno tirato in porta, solo Karsdorp nei primi 5 minuti. La Roma è attrezzata per giocare meglio, ed è strutturata per arrivare nelle prime quattro, dopo tantissimi anni è il momento di tornare in Champions"."Mou? È uno dei più grandi al mondo, statisticamente insieme ad Ancelotti è quello che ha vinto più titoli, chapeau… In 2 anni ha fatto due finali vincendo la Conference, ma nella storia della Roma in Europa non avevi mai fatto due finali attaccate, in 25 anni che ci sono stato io mai. Solo per questo Mourinho va elogiato, si sa Roma che ambiente è, io da tifoso lo ringrazierò a vita. Poi se quest’anno si arriva in Champions… Secondo me i grandi allenatori devono stare in grandi squadre e Mourinho deve stare nella Roma. Se rimane sono contento, se va via spero ne venga un altro all’altezza. Sono 2 anni che fa fare quasi 70 mila persone, anche in amichevole. Quando c’è lui è sold out, ci sarà un motivo no?"."Dybala è il fulcro della squadra, quello che fa la giocata. Insieme alla forza di Lukaku esce fuori un binomio top che tutti vorrebbero in Serie A. Tra loro e Lautaro-Thuram scelgo Dybala-Lukaku, per me è la coppia perfetta e speriamo ce lo facciano vedere prima possibile. Per Dybala dipende dai problemi fisici, Lukaku invece la butta dentro".