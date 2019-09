Francesco Totti con Fedez. Sì, l'ex fuoriclasse della Roma e il noto rapper saranno tra i protagonisti di Celebrity Hunted. Di cosa si tratta? In questo reality britannico i concorrenti dovranno sfuggire all'arresto di una squadra di 'cacciatori' composta da ex poliziotti, ex militari ed esperti informatici, raggiungendo un posto sicuro per non farsi catturare.



Come svela Chi, Totti è stato il primo a firmare e ad accettare. Con lui anche Fedez e lo youtuber Luis Sal, Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo. Totti, quindi, dopo aver slalomeggiato tra i tacchetti degli avversari, con un pallone al piede, per una carriera, ora dovrà, insieme al suo kit di sopravvivenza e una carta di credito, scampare ai cacciatori.