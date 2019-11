Lo scorso weekend Francesco Totti è volato a Londra con la moglie Ilary ed alcuni amici per incontrare i vertici della Stellar Group, agenzia di procuratori tra le più importanti al mondo che ha tra gli assistiti stelle internazionali come Bale o Lallana. L'idea sarebbe quella di aprire un'agenzia a Roma da affiliare alla Stellar per mettere il proprio nome a servizio di una rete mondiale di altissimo livello. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.